«Понимаю амбиции Ротенберга». Заслуженный тренер России — о Кузнецове в СКА

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о возможном переходе российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в СКА.

«Для Кузнецова Челябинск – родной город. Хоть он и человек хоккейного мира, но корни у русского человека остаются. Понимаю амбиции Ротенберга. Наверное, у него есть контакт с Кузнецовым. Это правильно. Ротенберг понимает, что он хочет видеть такого мастера в команде. На таких людей, как на великих актёров, идёт зритель. Это касса. Не нужно здесь искать чёрную кошку. У Кузнецова есть право выбирать. Дело болельщиков – ждать, какое решение он примет», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.