«Он вывел свою игру на новый уровень». Сидни Кросби — о выступлении Натана Маккиннона

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался об игре лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. Напомним, в сезоне-2023/2024 Маккиннон получил «Харт Мемориал Трофи».

«Он вывел свою игру на новый уровень. Мы видели это снова и снова. Особенно в плей-офф, когда вы думаете: «Он не сможет подняться ещё на одну ступень», но он всё равно это делает. Натан делал это в этом сезоне в каждой игре. Его трудно остановить. У него много навыков, но его скорость — самое сильное, что есть. У Маккиннона был невероятный сезон», — цитирует Кросби The Hockey News.

Напомним, в прошлой регулярке Натан Маккиннон сыграл 82 встречи, в которых забросил 51 шайбу и отдал 89 результативных передач, набрав в общей сложности 140 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету Натана 11 встреч и 14 (4+10) баллов.