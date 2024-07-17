«Если не Макдэвид, то награду заслужил Бобровский». Барков — о «Конн Смайте» для Коннора

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался о завоевании лидером «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом награды «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

«То, что я не завоевал эту награду, меня точно не расстроило. Честно говоря, если бы Макдэвид не выиграл этот приз, его стоило отдать нашему вратарю Сергею Бобровскому, он заслужил. Сергей был просто великолепен и провёл невероятную весну. Каждая победа, которую мы одерживали в плей-офф, была благодаря ему. Бобровский был одним из наших лучших игроков с тех пор, как пришёл к нам. Отличный хоккеист и замечательный человек. Было приятно работать в одной команде», — приводит слова Баркова MTV Urheilu.

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