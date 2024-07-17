«Направление у руководства клуба поменялось». Канарейкин — о работе СКА в межсезонье

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о трансферной работе СКА в нынешнем межсезонье.

«Я хочу сказать, что сейчас направление у руководства клуба поменялось. Мы видим, что опытные игроки, даже группа опытных хоккеистов заведена в команду. Задачи со СКА никто не убирал – завоевание Кубка Гагарина. Поэтому сейчас делается всё для того, чтобы выправить прошлогодний неудачный сезон», — сказал Канарейкин в интервью LiveResult.

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).