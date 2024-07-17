БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский голкипер «Колорадо» Георгиев — о Маккинноне: он заслуживает звания MVP

Российский голкипер «Колорадо» Георгиев — о Маккинноне: он заслуживает звания MVP
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев высказался о победе своего одноклубника Натана Маккиннона в номинации на «Харт Мемориал Трофи» — приз самому ценному игроку регулярки.

«Он очень последователен в своей подготовке. Маккиннон делает правильные ходы, и меняет игру каждый вечер. Каждый раз, когда мы выходим на лёд, он лучший игрок. Натан заслуживает звания MVP», — цитирует Георгиева The Hockey News.

Напомним, в прошлой регулярке Натан Маккиннон сыграл 82 встречи, в которых забросил 51 шайбу и отдал 89 результативных передач, набрав в общей сложности 140 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету Натана 11 встреч и 14 (4+10) баллов.

«Колорадо» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 проиграл в полуфинальной серии Западной конференции «Даллас Старз» со счётом 2-4.

Материалы по теме
«Он вывел свою игру на новый уровень». Сидни Кросби — о выступлении Натана Маккиннона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android