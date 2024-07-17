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Источник: РУСАДА дополнительно дисквалифицировала семь игроков «Толпара»

Источник: РУСАДА дополнительно дисквалифицировала семь игроков «Толпара»
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Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал вторую группу игроков молодёжной команды «Салавата Юлаева» «Толпар» – ещё семерых хоккеистов. Среди них защитник Александр Комаров и форвард Матвей Бабенко, которые ранее выступали и за главный уфимский клуб. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В феврале этого года РУСАДА объявила о годичной дисквалификации первых семи хоккеистов. Но их отстранение начиналось с марта 2023 года и сейчас уже закончилось.

Напомним, ранее стало известно, что у 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. При этом отмечалось, что большинство из игроков принимали запрещённые препараты «длительным курсом».

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