Генменеджер «Флориды» Билл Зито взял Кубок Стэнли на рыбалку

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито взял Кубок Стэнли на рыбалку. Позже Зито поместил в него свой улов. Об этом сообщил хранитель Кубка Стэнли Фил Притчард, опубликовав фотографию на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Страница Фила Притчарда в соцсети

Напомним, финальная серия Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк. Отметим, что «Пантерз» смогли добиться заветной цели со второй попытки. В прошлом сезоне самый южный клуб лиги также дошёл до финала, однако не смог в нём ничего противопоставить «Вегас Голден Найтс» (1-4).

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