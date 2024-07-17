Гендиректор «Авангарда» оценил вероятность проведения матча с «Чикаго Блэкхоукс»

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своём телеграм-канале ответил на вопрос о возможном проведении матча с «Чикаго Блэкхоукс».

— Как известно, Илья Михеев перешёл в «Чикаго Блэкхоукс». Нет ли желания у клуба устроить встречу двух команд «ястребов» в будущем?

— В нынешние времена в такой матч не верю. А думать о совсем далёком будущем смысла пока не вижу – есть вещи важнее, — заявил Чистяков.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Авангард» не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3-4). Прямо по ходу этого противостояния был отправлен в отставку главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.

Ранее Чистяков подробно объяснил работу генерального менеджера Антона Курьянова в тренерском штабе клуба.