Хоккейный клуб «Сочи» празднует 10-летний юбилей

Сегодня, 17 июля, хоккейному клубу «Сочи» исполнилось 10 лет, сообщает пресс-служба южан.

«Спасибо каждому игроку, надевавшему свитер «Сочи» за эти десять лет. Спасибо каждому тренеру, руководившему игрой на скамейке за спинами хоккеистов. Спасибо всему персоналу и сотрудникам офиса – некоторые, представляете, работают с первого дня основания клуба. И они уже – легенды «Сочи». И спасибо болельщикам – за эмоции, за переживания, за критику, за любовь. Всё вместе придаёт нам силы двигаться дальше. В следующее десятилетие», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в честь десятилетия «Сочи» подарит шесть годовых абонементов на матчи нового сезона.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «леопарды» заняли 10-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. В начале июня южане огласили новый тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером стал известный специалист Сергей Зубов.