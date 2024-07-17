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«Северсталь» и минское «Динамо» совершили обмен спортивными правами на хоккеистов

«Северсталь» и минское «Динамо» совершили обмен спортивными правами на хоккеистов
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Хоккейные клубы «Северсталь» и минское «Динамо» совершили обмен, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Спортивные права на нападающего Никиту Гуслистова теперь принадлежат минчанам, Череповец получает спортивные права на защитника Джозефа Душака.

Всего в КХЛ в активе 22-летнего Гуслистова 163 матча, в которых форвард набрал 41 (17+24) очко с показателем полезности «-6».

26-летний американский защитник Душак в Континентальной хоккейной лиге сыграл 71 встречу, забросил девять шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 45 баллов. Сезон-2022/2023 Джозеф провёл в Минске, прошлый сезон — в АХЛ в составе клуба «Спрингфилд Тандербёрдс». В сезоне-2021/2022 Джозеф занял второе место по очкам среди всех защитников АХЛ.

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