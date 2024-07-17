СКА отдал в аренду в «Сочи» 18-летнего вратаря Егора Заврагина

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщило о том, что СКА отдал в аренду в «Сочи» 18-летнего вратаря Егора Заврагина.

Напомним, голкипер перебрался из «Югры» в стан команды с берегов Невы в начале мая 2024 года. Контракт хоккеиста с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Заврагин дебютировал в ВХЛ в сезоне-2022/2023. Он провёл за «Югру» 26 матчей при коэффициенте надёжности 1.76, 94% отражённых бросков и трёх «сухих» матчах.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «леопарды» заняли 10-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. В начале июня южане огласили новый тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером стал известный специалист Сергей Зубов.

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