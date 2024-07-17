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«Минимум нападающий до начала сезона должен появиться». Гендиректор «Авангарда» о селекции

«Минимум нападающий до начала сезона должен появиться». Гендиректор «Авангарда» о селекции
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своём телеграм-канале рассказал о селекционной работе «ястребов» в нынешнем межсезонье.

«Получил сразу 19 вопросов про селекцию – на любой вкус. От «будут ли ещё новички» до «что с легионерами» и «ищем ли главного тренера». Отвечу коротко на всё разом.

Первое: тренер у нас есть. Сергею Звягину и его штабу – полное доверие и поддержка.

Второе – по новичкам. Работа над вариантами усиления команды ведётся всё время, размышления идут без остановок, в том числе и о следующем сезоне. В этот состав хоккеистов ещё рассматриваем. Как минимум один игрок атаки до начала сезона должен появиться. Но, как и предупреждал, по персоналиям деталей не раскрою», — заявил Чистяков.

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