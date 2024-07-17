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Владимир Плющев предположил, могут ли быть проблемы с адаптацией к КХЛ у Кузнецова в СКА

Владимир Плющев предположил, могут ли быть проблемы с адаптацией к КХЛ у Кузнецова в СКА
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможной игре российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова за СКА.

«Евгений достаточно значимый игрок, у него за плечами большой опыт игры и за сборную России, за различные сборные России: юниорские, молодёжные и так далее. Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ. В СКА играют много людей, с которыми Кузнецов уже играл. Тот же Никита Зайцев, с которым он играл в молодёжной сборной под моим руководством. Языковых проблем у него не будет, это точно», — цитирует Плющева LiveResult.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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