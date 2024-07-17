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Защитник клубов КХЛ: Кузнецов — весёлый парень, немного раздолбай, живёт хоккеем

Защитник клубов КХЛ: Кузнецов — весёлый парень, немного раздолбай, живёт хоккеем
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Защитник клубов КХЛ Виталий Меньшиков высказался об игре российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова. Игрок обороны имеет опыт выступления с Кузнецовым в системе «Трактора».

«Кузнецов — очень весёлый парень, немного раздолбай. Несмотря на это, Кузнецов постоянно пропадал на стадионе, тренировался днями и ночами. В общем, он был очень талантливым парнем, который жил хоккеем. Думаю, Кузнецов ещё тогда был уверен, что добьётся успеха», — заявил Меньшиков в интервью Metaratings.ru.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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