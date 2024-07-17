«Спартак» подписал контракты с тремя молодыми хоккеистами, сообщает пресс-служба красно-белых.

Московский клуб заключил двусторонний контракт на один год c 21-летним защитником Дмитрием Костенко. В минувшем сезоне Костенко признавался лучшим защитником недели и месяца в ВХЛ, проведя 61 матч в составе «Химика» и «Югры», набрав 32 (13+19) очка. В сезоне-2022/2023 Дмитрий дебютировал в КХЛ, сыграв 52 игры за «Куньлунь Ред Стар».

Также «Спартак» подписал двустороннее соглашение на два года с защитником Арсением Парамоновым. В прошлом сезоне 22-летний игрок провёл дебютный сезон на взрослом уровне ВХЛ в составе воскресенского «Химика», набрав 9 (1+8) очков в 38 матчах чемпионата, и в восьми играх плей-офф, а также становился лучшим защитником недели в лиге.

Первый профессиональный контракт на три года подписан между «Спартаком» и 16-летним нападающим Егором Мурашевым. Игрок 2007 года рождения ранее был обменян в «Спартак» из «Югры» на денежную компенсацию.

Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ «Спартак» не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина, уступив в серии будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу» (2-4).