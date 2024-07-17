«Он заслужил быть выше Мбаппе». Кожевников — об Овечкине в списке лучших спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал попадание российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-100 лучших спортсменов по версии ESPN с 2000 года. Овечкин занял 54-е место и обошёл таких футболистов, как Лука Модрич и Килиан Мбаппе.

«Конечно, он заслужил быть выше Мбаппе, он сколько лет на виду и приносит пользу клубу и хоккею вообще», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.