«Барыс» заключил контракты с двумя игроками обороны

Пресс-служба «Барыса» сообщает о заключении двухсторонних контрактов с защитниками Саматом Данияром (на один сезон) и Данилом Бутенко (на два сезона).

25-летний Данияр выступает за команды системы «Барыса» с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл 45 матчей в КХЛ. За это время защитник заработал 7 (2+5) баллов.

22-летний Бутенко прошлый сезон завершал в «Номаде». На его счету гол и восемь передач в 14 встречах регулярного чемпионата, а также одна заброшенная шайба в розыгрыше плей-офф.

Также сообщается, что пробное соглашение до 31 августа 2024 года заключено с Никитой Волосенковым. В сезоне-2021/2022 защитник выступал за «Номад», а минувший сезон хоккеист провёл в «Рязани-ВДВ» в ВХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.