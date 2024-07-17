Плющев: матч россиян с иностранными звёздами НХЛ — вопрос из области фантастики

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил вероятность проведения матча российских и иностранных звёзд Национальной хоккейной лиги.

«Матч с иностранными звёздами НХЛ – это вопрос из области фантастики. Для такого матча должна быть разработана целая программа, и нужны условия. Это же не просто так люди приехали на пляж позагорать, надели коньки, поиграли в хоккей, а затем опять на пляж. С учётом внешних и внутренних событий ждать таких вещей не приходится.

Хотя я не исключаю, что на Кубке Канады сборная России будет представлена игроками из НХЛ, а может, и не оттуда. Для канадцев хоккей – это больше чем игра. Всякое бывает. Время идёт, всё движется, смысла нет загадывать и предугадывать. Ко всем серьёзным событиям надо готовиться», – цитирует Плющева «Советский спорт».

Напомним, «Матч года» между российскими звёздами НХЛ и КХЛ состоится в Москве 20 июля. Начало — в 15:00 мск. Во встрече примут участие Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и другие звёзды.