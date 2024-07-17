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Губерниев: если НХЛ будет интересно, то сборную России допустят до Олимпиады

Губерниев: если НХЛ будет интересно, то сборную России допустят до Олимпиады
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной России по хоккею сыграть на Олимпиаде-2026.

— Многие считают, что определяющим будет мнение НХЛ, поддержит ли лига участие сборной России.
— Конечно, будет влиять, это большая лига. Если им будет интересно, то нас допустят. Если неинтересно, то уже без нас. Здесь очень просто. Они во многом решают, как тот самый большой брат, — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Напомним, сборная России пропустила три последних взрослых и молодёжных чемпионата мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее ИИХФ заявляла, что вопрос допуска команды России будет рассмотрен в начале 2025 года.

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