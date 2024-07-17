Меньшиков: в «Сибири» Фастовский покрыл меня матом перед всеми. Потом я запросил переход

Защитник клубов КХЛ Виталий Меньшиков рассказал о скандальной ситуации с бывшим генеральным директором «Сибири» Кириллом Фастовским во время выступления игрока обороны за новосибирский клуб.

«После третьего года в «Сибири» я получил серьёзную травму, которая предполагала 2,5 месяца восстановления. Команда очень нуждалась во мне, поэтому мне пришлось выйти на лёд, не долечив ногу. Мне стали говорить, что на меня рассчитывали, а я не справляюсь. Однажды Фастовский очень сильно накричал на меня перед всей командой, покрыл матами. Я считаю, что тогда он повёл себя недостойно. После этого я позвонил агенту и запросил переход, потому что это было очень жёстко и неприемлемо.

Тогда ко мне подошёл [Андрей] Скабелка и попросил не слушать Фастовского, потому что он перегнул палку. Я ответил, что после такого не собираюсь оставаться в команде. «Авангард» выкупил меня за 50 млн рублей, уже перевёл деньги, но «Сибирь» заставила меня доиграть ещё четыре матча», — сказал Меньшиков в интервью Metaratings.ru.

Всего в КХЛ защитник провёл 359 игр, в которых записал на свой счёт 56 (11+45) очков. Показатель полезности составил «-28». Игрок набрал 394 минуты штрафного времени.