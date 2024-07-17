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Генменеджер «Флориды» Зито высказался об уходе хоккеистов клуба после открытия рынка

Генменеджер «Флориды» Зито высказался об уходе хоккеистов клуба после открытия рынка
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал уход хоккеистов клуба после открытия рынка свободных агентов в НХЛ 1 июля.

«Это сложная часть работы. Легко сказать, что это «часть работы», но это действительно сложно. Они — часть семьи, все эти ребята. У каждого своя роль. Это сложно. После всего, что они сделали, какой вклад внесли, было действительно сложно расстаться с ними. Это не самая весёлая часть работы», — приводит слова Зито официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в нынешнее межсезонье стан «пантер» покинули Владимир Тарасенко, Брэндон Монтур, Оливер Экман-Ларссон, Энтони Столарз, Райан Ломберг. Финальная серия Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (4-3) развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

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