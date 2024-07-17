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«Куньлунь» подписал контракт с 28-летним экс-форвардом систем «Чикаго» и «Оттавы»

«Куньлунь» подписал контракт с 28-летним экс-форвардом систем «Чикаго» и «Оттавы»
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«Куньлунь Ред Стар» подписал однолетний контракт с 28-летним американским экс-форвардом системы «Чикаго Блэкхоукс» Крисом Уилки.

На драфте НХЛ — 2015 Уилки был выбран «Флоридой Пантерз» в шестом раунде под общим 162-м номером. В 2020 году он попал в систему «Чикаго Блэкхоукс», где стал четвёртым бомбардиром команды АХЛ «Рокфорд Айсхогс». Дальше его обменяли в систему «Оттавы Сенаторз». Всего в Американской хоккейной лиге форвард провёл 61 матч, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 34 очка с показателем полезности «+5».

Прошлый сезон Крис провёл в немецкой лиге за «Гриззлис Вольфсбург». Нападающий в 50 играх записал на свой счёт 33 (21+12) очка.

Напомним, в сезоне-2023/2024 КХЛ «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.

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