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Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий лигам РФ дополнительные полномочия

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий лигам РФ дополнительные полномочия
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Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий лигам дополнительные полномочия. Сенаторы одобрили изменения в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на совершенствование правового статуса профессиональных спортивных лиг.

Документ расширяет полномочия профессиональных спортивных лиг, предоставляя им право независимо от международных и общероссийских федераций разрабатывать и утверждать регламенты соревнований, а также условия и порядок перехода спортсменов и тренеров, определять денежные вознаграждения, связанные с переходами, осуществлять аккредитацию агентов.

«Федеральный закон позволит обеспечить устойчивое развитие российского спорта и исключить влияние недружественных действий со стороны ряда международных спортивных организаций, не допускающих российских спортсменов для участия в международных соревнованиях», — цитирует заместителя председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмада Ахмадова официальный сайт Совета Федерации.

Ранее КХЛ выразила намерение стать независимой от Международной федерации хоккея и Федерации хоккея России.

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