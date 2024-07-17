Коньков — о Кузнецове в СКА: разговоры о том, что он родом из Челябинска, ни к чему

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о возможной игре российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова за СКА.

«Понятно, что у руководства челябинского клуба есть желание вернуть своего воспитанника. Это нужно прежде всего для привлечения болельщиков на трибуны. Но надо понимать, насколько такой исход вероятен. Если это возможно, то СКА и «Трактор» будут делать всё для того, чтобы Кузнецов приехал именно к ним. В Питере, как я слышал, Евгению готовы дать контракт на четыре года. Но насколько он удовлетворит его запросы? Я думаю, Кузнецов поедет туда, где ему сделают более выгодное финансовое предложение. А разговоры о том, что он родом из Челябинска, ни к чему», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.