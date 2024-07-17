«Есть вопросы и к хоккеистам». Потайчук — о допинговом скандале в «Толпаре»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Потайчук прокомментировал допинговый скандал в системе команды «Салават Юлаев». Напомним, ранее стало известно, что у 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. При этом отмечалось, что большинство из игроков принимали запрещённые препараты «длительным курсом».

«Вся ответственность на руководстве клуба «Салават Юлаев». Думаю, это повлияет на команду: репутация, негативная реклама. На Молодёжную хоккейную лигу это никак не должно повлиять. Вопрос к организации, как это могло произойти. В нашем спорте такие истории уже были.

Сейчас всё строго, потому что в детско-юношеских школах тоже проходят тесты на употребление запрещённых препаратов. С другой стороны, там парни-то уже взрослые. Они пытаются попасть во взрослый хоккей, зарабатывать какие-то деньги. Когда что-то предлагают употребить, надо же разобраться, что ты пьёшь и зачем? Тут вопросы и к хоккеистам есть, если они хотят стать профессионалами. Профессионал должен контролировать все процессы: что он ест, какие витамины пьёт. Спортсмен тоже несёт ответственность», — цитирует Потайчука Legalbet.

В феврале этого года РУСАДА объявило о годичной дисквалификации первых семи хоккеистов «Толпара». Но их отстранение начиналось с марта 2023 года и сейчас уже закончилось. Сегодня стало известно о дисквалификации ещё семи хоккеистов «Толпара».