Капитан «Красной Армии»: Овечкин побьёт рекорд Гретцки и уложится за два сезона

Капитан «Красной Армии» Олег Майстренко считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в течение двух сезонов станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

— У вас есть любимые игроки в хоккее и футболе?

— Раньше моим любимым хоккеистом был Овечкин. Сейчас мне много кто нравится, но кого-то одного нет. Я бы хотел попробовать подход Никиты Кучерова к разбору матчей. Среди футболистов мне всегда нравился Эден Азар, но он уже закончил.

— Верите, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки?

— Да. В «Вашингтоне» сделают всё для этого. Овечкину осталось забить 42 гола. Думаю, он уложится за два сезона, — цитирует Майстренко пресс-служба МХЛ.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.