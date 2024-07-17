Стэмкос заявил, что его чемпионский опыт поможет «Нэшвиллу» в борьбе за Кубок Стэнли

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос заявил, что чемпионский опыт новичков «Предаторз» поможет команде в борьбе за Кубок Стэнли.

«Мне очень повезло, что я раньше выигрывал Кубок Стэнли и знаю, как трудно это сделать, и знаю, какой опыт это даёт. Мы добавили некоторых игроков в состав, которые тоже делали это, и я думаю, что это просто великолепный опыт, который мы можем иметь в этой раздевалке. Нам есть чем поделиться и воодушевить партнёров», — цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общем 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.