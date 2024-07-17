Щитов: причины претензий руководства «Трактора» к Бурдасову находятся внутри коллектива

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил возможный уход из «Трактора» нападающего Антона Бурдасова. Ранее руководство клуба заявило, что ищет варианты обмена форварда.

«По моему мнению, Антон Бурдасов – талантливый нападающий, который способен принести пользу команде. Он забивает достаточно голов, набирает очки. Я считаю, что Бурдасов хорошо играл. Но бывает, что-то не получается, в «Тракторе» была смена тренера. Не знаю, в чём причины претензий руководителей клуба, но они находятся внутри коллектива. Хоккей игра такая: бывает, что всё идёт хорошо, бывает, что появляются претензии. К этому нужно относиться спокойно и сделать правильные выводы.

Думаю, что Бурдасов ещё принесёт много пользы. Надеюсь, что он останется играть в «Тракторе» и будет лидером команды. Хочется пожелать ему успехов. Если Евгений Кузнецов вернётся в Россию и в «Трактор», у них была бы неплохая связка с Бурдасовым», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.