Жена Владимира Тарасенко выразила соболезнования по поводу смерти Андрея Тарасенко

Жена Владимира Тарасенко выразила соболезнования по поводу смерти отца мужа - Андрея Тарасенко. На момент смерти Тарасенко-старшему было 55 лет. Причина смерти не сообщается.

«Спустя шесть месяцев после смерти моей сестры я теряю своего свёкра… Всего через несколько дней, как мы выиграли Кубок Стэнли. Покойся с миром! Жизнь интересна, но нелегка», — написала Яна Тарасенко в своей соцсети.

Фото: соцсети Яны Тарасенко

Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.

Напомним, в конце июня его сын Владимир выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды».