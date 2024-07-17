«Каролина» отправила Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта

«Каролина» отправила нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта, сообщает официальный сайт «Харрикейнз». Сейчас у российского форварда действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца следующего сезона-2024/2025.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.