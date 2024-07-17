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«Это лучший вариант». В «Каролине» прокомментировали расторжение контракта с Кузнецовым

«Это лучший вариант». В «Каролине» прокомментировали расторжение контракта с Кузнецовым
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Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски прокомментировал выставление российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.

«В конечном итоге обе стороны согласились, что это лучший вариант действий как для игрока, так и для команды. Мы благодарим Евгения за время, проведённое в команде, и желаем ему и его семье всего наилучшего», — цитирует Тулски пресс-служба клуба.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

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