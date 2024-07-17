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«Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платёжные ведомости от контракта Кузнецова на $ 6 млн

«Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платёжные ведомости от контракта Кузнецова на $ 6 млн
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли подтвердил выставление «Каролиной» нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.

«Харрикейнз» и «Кэпиталз» теперь разгрузили платёжную ведомость от контракта Кузнецова. Он отказался от выплаты последней зарплаты в $ 6 млн за этот сезон, чтобы вернуться в Россию», — написал Серавалли в своей соцсети.

При переходе Кузнецова из «Вашингтона» в «Каролину» столичным клубом было удержано 50% зарплаты россиянина. Как сообщил Серавалли, расторжение по обоюдному согласию, а не выкуп контракта, разгрузит платёжки обоих клубов в общей сложности на $ 6 млн. Таким образом, и «Харрикейнз», и «Кэпиталз» разгрузят свои платёжки на $ 3 млн каждый.

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