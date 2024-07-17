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Игорь Шестёркин рассказал, что значит быть вратарём «Рейнджерс»

Игорь Шестёркин рассказал, что значит быть вратарём «Рейнджерс»
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Российский голкипер Игорь Шестёркин рассказал, что быть вратарём «Рейнджерс» это огромная ответственность и мечта многих хоккеистов.

«Это огромная ответственность, мечта многих вратарей. По крайней мере, просто сыграть в НХЛ, но когда ты играешь за клуб оригинальной шестёрки, это выдающееся достижение.

В детстве не видел такого пути, хотел просто выбиться в первую команду, это уже было бы достижением. Шаг за шагом, супер цели себе не ставил. Каждый день приходил и работал.

С ранних лет мне нравится Лундквист, помню, приезжал в магазин и пытался купить себе экипировку той же фирмы, что и у него, чтобы подражать, но денег на неё не хватало (смеётся)», — сказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».

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