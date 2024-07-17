Шестёркин: когда играл в СКА, была цель поехать в Америку, несмотря ни на что

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, что у него всегда была цель играть в НХЛ, поэтому он не рассматривал долгосрочные контракты в КХЛ.

«Всегда была мечта, когда играл в Санкт-Петербурге, была цель поехать в Америку, несмотря ни на что. Какие бы контракты ни предлагали, не рассматривал. Была цель поехать, попробовать и посмотреть, что из этого выйдет.

Я туда ехал с желанием попробовать свои силы. Там был Лундквист, Георгиев хорошо играл. Неизвестно, что будет. Просто ехал с надеждой получить свой шанс, вылезать через конкуренцию», — сказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025 по мнению The Athletic.