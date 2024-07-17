Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что ему нравится стиль игры в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о разнице хоккея в России и Америке и заявил, что ему нравится стиль игры в НХЛ, когда по его воротам наносят много бросков.

«Повезло, что в СКА были такие заслуженные партнёры, как Ковальчук, Дацюк, Шипачёв, Панарин, Дадонов. У них у всех был опыт. С некоторыми ребятами общался, спрашивал, чего ожидать. Понимал, что там более прямолинейный стиль бросков, что я люблю. В АХЛ я довольно легко перешёл на американские площадки, команда хорошая подобралась, адекватный тренер. Мне уделяли много внимания и помогли справиться с переходом», — сказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025 по мнению The Athletic.