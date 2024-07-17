Шестёркин — о соперниках на льду: перчатки бы скинул с парой ребят

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ответил на вопрос, кто его раздражает на льду, и выразил своё отношение к лакроссам.

«Кого в последний раз хотел ударить клюшкой? Никого, перчатки бы скинул с парой ребят, не знаю, как бы это завершилось. Если забивают в свои ворота? Бывает.

Если кто-то собирается сделать лакросс? Это уже отдельная история. Мне вон Кузя [Кузнецов] попытался, я ему на рукопожатии сказал, чтобы он так больше не шутил. Почему пригрозил, не знаю, почему раздули эту ситуацию. Я ничего против лакросса не имею, красивый элемент, но, в моём понимании, это уже не хоккей, а что-то с Матча звёзд. Если так забиваются голы, что-то в этом есть, но для вратаря это немного позорно», — сказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025, по мнению The Athletic.