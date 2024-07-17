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Шестёркин рассказал про конкуренцию, с которой он сталкивался в «Рейнджерс»

Шестёркин рассказал про конкуренцию, с которой он сталкивался в «Рейнджерс»
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал про конкуренцию, с которой он сталкивался в НХЛ. Конкурентами россиянина в «Рейнджерс» были Александр Георгиев, Ярослав Галак и Джонатан Куик.

«У меня получилось так, что вся жизнь прошла в конкуренции. Конкуренция — это хорошо, через неё ты растёшь. Я бы не сказал [что с уходом Георгиева] как-то выдохнул. Саня — хороший вратарь, он делал меня лучше за счёт своей работоспособности. Мы не хотели делить с ним ворота.

Какие у нас отношения в жизни? Мы особо не общались, не могу его назвать другом, товарищ», — сказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025, по мнению The Athletic.

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