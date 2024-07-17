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Шестёркин — о Патрике Кейне: очень быстрые руки, с неудобной фантастический бросок

Шестёркин — о Патрике Кейне: очень быстрые руки, с неудобной фантастический бросок
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, каким ему запомнился нападающий Патрик Кейн. Американский форвард перешёл в «Рейнджерс» под конец регулярного сезона-2022/2023.

«Каким запомнился Кейн? Прекрасный человек. После игры с «Филадельфией» катался с ним один на один, для меня это было почётно. Очень быстрые руки, с неудобной фантастический бросок. С удобной ещё можно отследить траекторию, а с неудобной он идеально попадает с мини-позиций. Есть игроки, от которых ты ждёшь определённый бросок, а с ним, когда он убирает под неудобную, можно не смотреть на возможную передачу, он может бросить», — сказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025, по мнению The Athletic.

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