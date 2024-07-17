«Когда против него играешь, то немного напрягаешься». Шестёркин оценил бросок Тарасенко

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин высоко оценил бросок российского форварда Владимира Тарасенко. Оба россиянина выступали за «Рейнджерс» в конце сезона-2022/2023.

«Тарасенко? Двукратный, легенда. Поздравил его, мы созвонились. Подумал, мало ли, судьба вновь сведёт в одной команде, но подписал с «Детройтом». Хорошо, что ни с кем-то рядом, не хочется играть против него четыре матча.

У него очень сильный и точный бросок, бросает без подготовки. Мы с ним тренировались летом, просил его: «Мне, пожалуйста, сюда». Будет идеально бросать в одну точку. Когда против него играешь, то немного напрягаешься», — сказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025, по мнению The Athletic.