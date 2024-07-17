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Минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Арсением Бринкманом

Минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Арсением Бринкманом
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Минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Арсением Бринкманом. Как сообщает пресс-служба минского клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон.

Защитник присоединился к команде в июне прошлого года и провёл за «зубров» 25 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+3».

Всего в КХЛ 23-летний защитник провёл 36 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при положительном показателе полезности «+4».

В прошлом сезоне минское «Динамо» попало в плей-офф с восьмого места в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде белорусский клуб уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.

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