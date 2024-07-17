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Шестёркин: Макдэвид — один из лучших, против кого удавалось поиграть

Шестёркин: Макдэвид — один из лучших, против кого удавалось поиграть
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин высоко оценил мастерство капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и назвал его одним из лучших хоккеистов, против кого ему удавалось сыграть.

«Он очень быстрый, мне с ним удалось провести всего две-три игры… В каждой команде есть по два игрока, против которых интересно играть. Макдэвид — один из лучших, против которых удавалось поиграть», — сказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. Канадец стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

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