Шестёркин: Макдэвид — один из лучших, против кого удавалось поиграть

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин высоко оценил мастерство капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и назвал его одним из лучших хоккеистов, против кого ему удавалось сыграть.

«Он очень быстрый, мне с ним удалось провести всего две-три игры… В каждой команде есть по два игрока, против которых интересно играть. Макдэвид — один из лучших, против которых удавалось поиграть», — сказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. Канадец стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.