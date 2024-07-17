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Каменский — о Кузнецове в СКА: надо приветствовать его возвращение домой

Каменский — о Кузнецове в СКА: надо приветствовать его возвращение домой
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил возможный переход Евгения Кузнецова в СКА. Сегодня «Каролина» выставила российского нападающего на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.

– Для Евгения трансфер в СКА – это шаг назад?
– Почему шаг назад? Это его решение, у него получилась хорошая карьера в НХЛ. Надо приветствовать его возвращение домой. И для лиги, и для клуба это хорошо. Здесь он будет передавать опыт молодым ребятам. Это чисто его желание, он выиграл Кубок за океаном, почему бы теперь не вернуться? Он профессионал и знает, что ему делать. Он хочет закончить карьеру в России.

– Он усилит СКА?
– Всё равно одерживает победы команда. Конечно, он игрок, который умеет помогать команде побеждать, – цитирует Каменского Metaratings.ru.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

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