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Плющев: не думаю, что тренерский штаб ЦСКА справится с командой

Плющев: не думаю, что тренерский штаб ЦСКА справится с командой
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил трансферную политику ЦСКА в межсезонье и выразил сомнения, что новый тренерский штаб армейского клуба сумеет справиться с высокими задачами на сезон. Напомним, в межсезонье главным тренером ЦСКА назначен Илья Воробьёв.

«Честно говоря, я не жду феерической игры от ЦСКА. Это очень обидно, ведь ЦСКА – мой родной клуб. Меня воспитала школа ЦСКА, дала мне много возможностей и знаний. Трансферная кампания ЦСКА вызывает много вопросов. Не думаю, что тренерский штаб ЦСКА справится с командой или привнесёт что-то новое», – цитирует Плющева Metaratings.ru.

В прошлом сезоне ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей.

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