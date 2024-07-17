Плющев: не думаю, что тренерский штаб ЦСКА справится с командой

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил трансферную политику ЦСКА в межсезонье и выразил сомнения, что новый тренерский штаб армейского клуба сумеет справиться с высокими задачами на сезон. Напомним, в межсезонье главным тренером ЦСКА назначен Илья Воробьёв.

«Честно говоря, я не жду феерической игры от ЦСКА. Это очень обидно, ведь ЦСКА – мой родной клуб. Меня воспитала школа ЦСКА, дала мне много возможностей и знаний. Трансферная кампания ЦСКА вызывает много вопросов. Не думаю, что тренерский штаб ЦСКА справится с командой или привнесёт что-то новое», – цитирует Плющева Metaratings.ru.

В прошлом сезоне ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей.