«Каролина» подписала новый контракт с нападающим Джеком Друри

«Каролина Харрикейнз» и нападающий Джек Друри избежали арбитражного слушания и заключили двухлетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Новая сделка принесёт Друри $ 1,77 млн в сезоне-2024/2025 и $ 1,67 млн в сезоне-2025/2026, а кэпхит соглашения составит $ 1,72 млн.

24-летний Друри в прошлом сезоне принял участие в 74 матчах за «Харрикейнз», забив восемь голов и набрав 27 очков. Он также набрал ещё пять очков в 11 играх плей-офф Кубка Стэнли. Это был первый полноценный сезон Друри в НХЛ в «Каролине».

Друри был выбран «Каролиной» во втором раунде 2018 года и с тех пор сыграл в общей сложности 114 игр в НХЛ. Нападающий играет в двух нижних звеньях команды.

Напомним, ранее «Каролина» выставила российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.