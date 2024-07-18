Вячеслав Фетисов прокомментировал идею лишить США права проводить Олимпиады

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался об идее лишении США права проводить Олимпийские игры.

«США давно превышает свои полномочия в мировом спорте, и не только в нем. Я знаю Паунда, он является влиятельным человеком, но вряд ли его мнение будет в этом вопросе что-то определять. Сам посыл о том, чтобы лишить США права проводить Олимпиады, является интересным», – приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее почетный президент Всемирного антидопингового агентства и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд отметил, что Антидопинговое агентство США может быть лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи с применением «акта Родченкова», который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов.

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