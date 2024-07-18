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Вячеслав Фетисов прокомментировал идею лишить США права проводить Олимпиады

Вячеслав Фетисов прокомментировал идею лишить США права проводить Олимпиады
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Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался об идее лишении США права проводить Олимпийские игры.

«США давно превышает свои полномочия в мировом спорте, и не только в нем. Я знаю Паунда, он является влиятельным человеком, но вряд ли его мнение будет в этом вопросе что-то определять. Сам посыл о том, чтобы лишить США права проводить Олимпиады, является интересным», – приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее почетный президент Всемирного антидопингового агентства и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд отметил, что Антидопинговое агентство США может быть лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи с применением «акта Родченкова», который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов.

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