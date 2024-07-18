Форвард «Вашингтона» Алексей Протас рассказал, зачем приехал в Смоленск

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал, зачем приехал в Смоленск.

«Что делаю в Смоленске? Я являюсь студентом Смоленского государственного университета спорта и приехал сюда по учёбе. Что хочу пожелать ребятам, которые находятся в самом начале своего профессионального пути? Во-первых, спортивного долголетия, здоровья. Быть хорошими партнёрами по команде и удачи», — приводит слова Протаса официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний белорус провёл 78 матчей, в которых набрал 29 (6+23) очков. В четырёх матчах серии первого раунда плей-офф с «Рейнджерс» Протас набрал 2 (0+2) очка и вышел на шестое место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ среди белорусских игроков.

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