Известный тренер по физподготовке призвал Овечкина следить за питанием и сном

Известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев призвал Александра Овечкина следить за питанием и сном. Специалист считает, что дисциплина при соблюдении питания и режима особенно важна в таком возрасте для спортсмена.

«Я не тренировал Овечкина, но когда я формировался как тренер, то наблюдал за его работой и тренировками его тренера в соцсетях, находил какие-то видео на YouTube. В его возрасте самое сложное — это держать постоянство и ритм. Постоянство в тренировках, питании, восстановлении и ментальной подготовке — это ключ к успеху. Но именно постоянство — я не оцениваю характер самой подготовки.

Постоянство — это не природный дар, а привычка, которую спортсмен вырабатывает годами. Овечкин её выработал и продолжает это делать. Поэтому он всегда выступает на высоком уровне, а один или два промаха — это не повод бить тревогу.

Это спорт, в нём происходят взлеты и падения. Как раз падения и формируют спортсмена. Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть ещё долго, побьёт рекорд Гретцки и установит новый», – цитирует Акулиничева «Газета.Ru».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.