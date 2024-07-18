Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук пообедал в закусочной Сент-Луиса с Кубком Стэнли. Американский форвард взял Кубок Стэнли на обед в местную итальянскую закусочную Grassi's Ristorante. Ткачук съел сэндвич и салат, а трофей стоял рядом с ним на столе. Затем нападающий «Пантерз» сфотографировался с Кубком и персоналом ресторана за стойкой.

Фото: соцсети Ткачука

Напомним, отец нападающего Кит Ткачук большую часть своей карьеры отыграл за «Сент-Луис Блюз».

В решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. С момента обмена Ткачука «Флорида» одержала 123 победы, из них 29 – в плей-офф. Это лучший результат среди всех команд в НХЛ на этом отрезке.