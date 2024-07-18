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Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 18 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 17 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 17 июля:

1) «Каролина» отправила Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта.

2) Осимхен и Невеш дали согласие на переход в «ПСЖ».

3) Трансфер Ивана Илича из «Торино» в «Зенит» завершён.

4) США могут лишиться права проведения Олимпиады в 2028 и 2034 годах.

5) «Краснодар» объявил о трансфере Диего Косты из бразильского «Сан-Паулу».

6) Действующий чемпион Андрей Рублёв проиграл 121-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде.

7) Вендел согласовал условия контракта с «Галатасараем».