Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 18 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 17 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.
Главные новости дня за 17 июля:
1) «Каролина» отправила Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта.
2) Осимхен и Невеш дали согласие на переход в «ПСЖ».
3) Трансфер Ивана Илича из «Торино» в «Зенит» завершён.
4) США могут лишиться права проведения Олимпиады в 2028 и 2034 годах.
5) «Краснодар» объявил о трансфере Диего Косты из бразильского «Сан-Паулу».
6) Действующий чемпион Андрей Рублёв проиграл 121-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде.
7) Вендел согласовал условия контракта с «Галатасараем».