Журова: переход наших спортсменов в клубы США показывает двойные стандарты Америки

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о возможном переходе Алексея Миранчука в «Атланту» и заявила, что в США действует политика двойных стандартов. Депутат отметила, что долгое время в Америке играет российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который приносит огромные деньги боссам НХЛ.

«Мы же не спрашиваем про целесообразность игры наших ребят в НХЛ, в частности того же Овечкина, который Putin Team возглавляет. Его же за это не выгоняют из Америки. Наоборот, переход наших спортсменов показывает двойные стандарты Америки, а не то, что наши ребята – предатели.

Мы демонстрируем, что спорт вне политики, а они живут двойными стандартами. И иногда демонстративно им это надо показывать, что когда дело касается денег, то у них и страна, и флаг, и человек хороший, а как только коммерции нет, то включается политика.

Я считаю, что трансфер Миранчука – это такая же демонстрация, как приход наших хоккеистов в НХЛ. Переход Миранчука показывает, что у Америки двойные стандарты», – цитирует Журову «Советский спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.